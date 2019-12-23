Суд приостановил деятельность золотодобытчика после прорыва дамб в Красноярском крае

ТАСС, 23 декабря. Курагинский районный суд Красноярского края приостановил деятельность золотобывающей артели "Сисим", на прииске которой из-за прорыва дамбы погибли 17 человек, на участках на реках Сисим и Сейбе. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росприроднадзора.

"23 декабря Курагинский районный суд Красноярского края вынес решение о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Сисим" к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ в виде приостановления деятельности по двум участкам золотодобычи на реке Сисим на 60 суток и по участку на реке Сейбе на 90 суток", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после проверки деятельности компании по аварийной ситуации, произошедшей 19 октября, возбуждены три дела об административных правонарушениях. "Сисиму" предъявлено требование добровольного возмещения вреда на 363,5 млн рублей.

В Курагинском районном суде сообщили ТАСС, что у компании есть 10 дней на обжалование решения судьи.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причины ЧП нарушения при ведении золотодобычи. До 18 марта 2020 года арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.