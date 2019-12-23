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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Суд приостановил деятельность золотодобытчика после прорыва дамб в Красноярском крае

Компании "Сисим" также предъявили требование добровольного возмещения вреда на 363,5 млн рублей

ТАСС, 23 декабря. Курагинский районный суд Красноярского края приостановил деятельность золотобывающей артели "Сисим", на прииске которой из-за прорыва дамбы погибли 17 человек, на участках на реках Сисим и Сейбе. Об этом в понедельник сообщается на сайте Росприроднадзора.

Прорыв дамб на реке Сейбе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.

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"23 декабря Курагинский районный суд Красноярского края вынес решение о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Сисим" к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ в виде приостановления деятельности по двум участкам золотодобычи на реке Сисим на 60 суток и по участку на реке Сейбе на 90 суток", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после проверки деятельности компании по аварийной ситуации, произошедшей 19 октября, возбуждены три дела об административных правонарушениях. "Сисиму" предъявлено требование добровольного возмещения вреда на 363,5 млн рублей.

В Курагинском районном суде сообщили ТАСС, что у компании есть 10 дней на обжалование решения судьи.

После прорыва дамб было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причины ЧП нарушения при ведении золотодобычи. До 18 марта 2020 года арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту загрязнения реки. Росприроднадзор выявил превышение взвешенных частиц, концентрации железа и меди в реке Малой Сейбе.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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