На Алтае из-за метели полностью закрыто движение на федеральной трассе

ТАСС, 25 декабря. Движение на федеральной трассе А-322 в Алтайском крае полностью прекращено в среду из-за метели и порывов ветра до 30 м/с, сообщается на сайте управления федеральных автомобильных дорог "Алтай" (входит в Росавтодор).

Утром 25 декабря из-за непогоды было ограничено движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участках двух федеральных трасс в Алтайском крае - Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, полностью перекрыто движение на двух дорогах регионального значения и ограничено еще на четырех.

"25 декабря, с 14:30 (10:30 мск), ограничено движение всех типов автомобилей на федеральной автодороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км [от Барнаула до Рубцовска] - в обе стороны", - говорится в сообщении.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днем 25 декабря ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели, усиление ветра до 20 м/с, местами порывы будут достигать 27 м/с. На дорогах заносы, местами сильная гололедица, боковой ветер с порывами до 30 м/с. Видимость на дорогах при порывах ветра составляет 10-15 м.