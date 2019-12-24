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Движение по автодороге в Алтайском крае закрыли для автобусов из-за плохой погоды

Также движение ограничили для грузового автотранспорта

ТАСС, 24 декабря. Движение по автодороге А322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в Алтайском крае закрыто для грузового транспорта и автобусов из-за неблагоприятной погоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

"В связи с ухудшением погодных условий и в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для грузового автотранспорта, а также пассажирских маршрутно-рейсовых автобусов на автодороге А322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан (с 11-го по 298-й километр)", - говорится в сообщении.

По информации регионального главка МЧС, в регионе действует штормовое предупреждение. Во вторник и среду в Алтайском крае метели, местами сильный снег. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Движение на автодороге откроют по мере улучшения погодной обстановки.

Теги
РоссияАлтайский край
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