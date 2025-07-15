Правда ли, что прививки от COVID-19 вызвали аутоиммунные заболевания у детей?

А что на самом деле? 2

Изначально заголовки зарубежных СМИ пугали вспышкой не СПИДа у детей, как это растиражировали некоторые пользователи соцсетей, а синдрома вакцинально приобретенного иммунодефицита (СВИДа) после прививки от ковида. Более того, директор АНО "Коллективный иммунитет", автор блога о вакцинации, руководитель направления "Иммунопрофилактика" в федеральной сети частных клиник Антонина Обласова обращает внимание на то, что в самой публикации израильских ученых вообще отсутствует упоминание вакцинально приобретенного СПИДа (СВИД/VAIDS). Эксперт указывает на то, что само существование такого последствия вакцинации (СВИД) не имеет доказательств и многократно опровергалось учеными из разных стран.

"Журналисты просто не могли не зацепиться за фразу в исследовании о том, что вакцинация показала повышение риска развития аутоиммунных заболеваний (АИЗ) на 23%, — комментирует ТАСС Обласова. — Однако сами же авторы работы объясняют, что абсолютный риск увеличился на 0,2% (вырос с 0,9% до 1,1%). "Эта абсолютная разница рисков, хотя и статистически значима, представляет собой относительно небольшое увеличение <...>. Крайне важно сопоставлять этот риск с общепризнанными преимуществами вакцинации против COVID-19", — сказано в публикации. Более того, авторы исследования отмечают, что родители, которые вакцинируют своих детей, возможно, более тщательно их обследуют, быстрее обращаются к врачам в случае возникновения тревожных симптомов, поэтому и диагностика аутоиммунных заболеваний среди этих групп детей может быть выше", — подмечает эксперт.

"В "довакцинном" периоде у малосимптомных и бессимптомных детей ПЦР-тесты на ковид не делались из-за ошибочного тогда убеждения, что дети им не болеют (на самом деле болели, просто без симптомов), — объясняет ТАСС Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, эксперт научного совета сети клиник "Атлас". — Когда вакцины появились, диагностику стали делать в том числе домашними антигенными тестами, а их учесть оказалось невозможным. Случаи же ковида в популяции детей в этот период стали более частыми по сравнению с периодом начала пандемии, в том числе у вакцинированных. А ведь именно ковид повышает вероятность аутоиммунных заболеваний. Такое "ковидное", а не "вакцинное" объяснение наблюдаемому феномену подтверждается тем, что среди АИЗ, "разыгравшихся" на фоне прививки, первенство было за тромбоцитарной пурпурой и дерматомиозитом — двумя нередкими составляющими "длинного ковидного хвоста".

Анча Баранова обращает внимание на данные статьи, указывающие, что после вакцинации существенно снижалась частота Mis-C (синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков) от ковида, который угрожает жизни. Вакцинация от COVID-19 статистически значимо сократила, а не увеличила риски отдельных частых аутоиммунных заболеваний, в том числе псориаза и ювенильного артрита, по сравнению с доковидным периодом, причем на 23–27% в зависимости от группы. "Но дело тут не в эффектах вакцины, а в том, что количество конкретных диагнозов АИЗ от года к году спонтанно колеблется. Наконец, журнал, в котором опубликована статья, не входит в число крупных авторитетных научных изданий, поэтому сам факт публикации исследования именно в нем — еще один вопрос к качеству данных и выводов", — заключает эксперт.