11 июля завершился Семейный образовательный форум Леонида Агутина, который прошел в Сочи и собрал семьи со всей страны — от Урала до Дальнего Востока. В интервью ТАСС народный артист РФ рассказал, как родилась идея форума, почему он продолжает заниматься проектом вопреки трудностям и что дает ему эта инициатива. Агутин также поделился мыслями о современной музыке, работе с молодыми исполнителями, опыте каверов и отношении к искусственному интеллекту в творчестве

— Леонид Николаевич, совсем недавно закончился ваш Семейный образовательный форум, на который приехали участники из самых отдаленных уголков страны. Что вы чувствуете, когда специально к вам на форум приезжают семьи с таких дальних расстояний?

— Никогда об этом не думал… Я испытываю столько разных чувств и ощущений в процессе подготовки проекта, начиная от разочарования и полного эмоционального нуля до восторга от того, что в результате у нас все получается. Это, конечно, счастье, когда мы [организаторы] видим, как люди из разных городов и даже стран приезжают к нам и какие счастливые они потом уезжают. Иногда я даю слово, что больше не буду заниматься форумом, но потом вспоминаю счастливые лица детей, их родителей — понимаю, что придется и дальше бороться за все это.

— Как к вам пришла идея создания образовательного форума?

— Сначала была идея создать школу Леонида Агутина, а точнее, музыкальную академию, как это сейчас модно называть. Там был основной уклон на исполнение джазовых композиций или произведений в этом стиле. Собралась целая команда профессионалов, среди которых мои друзья и знакомые, у них большой опыт в этом. Но никто не хотел помогать, некоторые говорили: "Джаз — ненастоящая музыка, чему вы будете учить детей?" Длительное время стоял вопрос, и мы решили попробовать что-то другое. Ведь бороться за идею, которая не может существовать в реальности, бессмысленно. Светлана Митрофанова (генеральный продюсер Семейного образовательного форума — прим. ТАСС) сказала: "Леонид Николаевич, вам нужен форум", я ответил: "Света, как хорошо, что ты знаешь, что мне нужно!" Часто ребята из моей команды знают, что сейчас необходимо. И шесть лет назад форум был мне нужен, и нужен до сих пор. Я человек, который не может устоять перед чем-то прекрасным, а проект, который у нас получился, оказался именно таким.

— При создании форумов и фестивалей есть огромный спектр тем. Почему вы выбрали именно семейное образовательное направление?

— Вклад в развитие детей, семей — настолько нужное дело, что я даже не думал, что выбрать. Говорю без прикрас, очень трудно найти деньги на мероприятия для детей. Часто люди не понимают, почему я хочу этим заниматься, спрашивают, какой с этого "выхлоп". Эффект от таких семейных мероприятий может быть только один — уверенность в завтрашнем дне, счастье от осознания того, что ты помогаешь другим, тем более в такое непростое для страны время

Это настолько нужное дело, чтобы дети были счастливы, и мне казалось, что все это понимают. Мы целый год работаем, чтобы под конец увидеть масштаб того, что мы сделали. Каждый год, когда мы начинаем подготовку к форуму, мы до последнего не знаем, получится у нас в итоге или нет. Но пока что у нас все складывается удачно.

— На форуме выступали артисты нового поколения, такие как Валя Карнавал, Akmal', Юля Гаврилина и другие. Как вы относитесь к молодым исполнителям? Хотели бы с кем-то записать совместную песню?

— Я много делаю дуэтов и коллабораций. Сначала я объясню, что для меня первично, а что вторично. Самое важное — это классная идея, неважно, у кого она появилась — артиста опытного или нового поколения. Я не бегу за трендами, для меня главное — хороший замысел. Например, модный парень — Андрей Гризли, замечательный певец, был в моей команде "Голоса". Он мне предложил интересную песню, очень хорошую музыку, прямо Jamiroquai (британская музыкальная группа, одни из наиболее ярких представителей британского эйсид-джаза 1990-х годов — прим. ТАСС). И мы это сделали: у нас получился совместный трек "Я=музыка" (песня вошла в альбом Андрея Гризли "Последний день на Земле" в 2021 году — прим. ТАСС). Я с огромным удовольствием занимался созданием этой композиции. Мне было интересно, даже сложно, оттого процесс понравился еще больше.

Еще хочу отметить дуэт с Александром Ли, солистом московской инди-группы "3333". Сделали совместную песню "Последний трек", получил наслаждение от работы.

С Jony (российским певцом Джахидом Афраилом оглы Гусейнли — прим. ТАСС) случайно получилась классная коллаборация. Нас обоих позвали на съемки в рекламе, где по просьбе заказчиков должна была звучать моя песня "Мир зеленого цвета". Для меня эта композиция изначально была одной из самых "легкомысленных" в репертуаре — в ней просто все хорошо, нет внутреннего конфликта. Но, когда шли съемки рекламы, я попросил у заказчиков дать мне возможность сделать другую версию песни. Я сел за пианино, начал перебирать клавиши и лирично напевать про себя эту композицию. Тогда я понял, что спокойное исполнение некогда веселой песни подарило мне совершенно противоположный взгляд на нее. Это так грустно, потому что я понял: поется не про "мир зеленого цвета", который существует, а про мир, которым грезишь и о котором мечтаешь, чтобы он был, но его, к сожалению, нет. Изначальная песня развернулась совершенно в другую сторону, и ее звучание мы сделали вместе с Jony. Я очень доволен этой случайной коллаборацией.

— Есть ли у вас проекты, которые вы закончили недавно или которые находятся в процессе создания?

— Да, мы только закончили работу с Сергеем Приказчиковым, солистом российской группы "Пицца". Сделали с ним очень симпатичную и романтичную песню. <...> Когда кто-то предлагает свою тему [для создания композиции], а я хочу быть соавтором — я всегда пишу второй куплет. И тут так вышло. Получилась премилая песня, она мне очень нравится. Все самые интересные этапы, такие как само написание слов и музыки для песни, уже позади. Теперь нас ждут съемки сниппета (короткий отрезок из композиции, который выпускают раньше самой песни — прим. ТАСС), выход на музыкальные площадки и только потом — на сцену. Но благодаря первичным этапам ты выходишь с новой песней на публику, а она ее уже знает.

Также я сделал ряд очень интересных удачных каверов. Например, на закрытии Семейного образовательного форума я исполнил песню "Самолеты" [российского певца] Жени Трофимова. Она сразу попала мне в сердце, как только я ее услышал. И в связи с концепцией нашего гала-концерта — "Опять 25" — появился замечательный повод ее исполнить, но перепеть ее в том же ключе и стиле, в которых сделал сам автор, невозможно. У Жени неподражаемая верхняя лирическая кантилена. И, потом, я совершенно другого возраста человек и сделал совсем другую версию и аранжировку, чтобы переосмыслить с позиции моего жизненного и музыкального опыта эти музыку и слова. Версия песни получилась совсем иная, но, надеюсь, с уважением и любовью к этой песне.

У нас много сюрпризов. Например, композитор Игорь Крутой интересно справился с перепевкой песни "Медлячок" Басты, а Игорь Саруханов переосмыслил "Солнце Монако" [Люси Чеботиной]. Я вам скажу, это была моя идея. Если у Люси она "качает", то у нас она просто сносит!

— Вы уже упомянули новые звучания старых произведений, поговорим об этом. Недавно ремикс вашей песни "Остров" с диджеем Dani Woo стал популярным у молодежи, завирусился во всех соцсетях. Как вы относитесь к таким изменениям ваших песен?

— Я очень хорошо отношусь к новому взгляду на мою музыку. У себя на странице в одной из социальных сетей я проводил три года подряд конкурс под названием "Каверни Агутина". Тысячи талантливых музыкантов переделали мои песни, среди них несколько сотен гениальных артистов, по моему мнению. Я с большим удовольствием слушаю версии, когда у музыкантов получается сделать классный кавер. Остальные варианты тоже имеют право на существование.

Если музыканты выпускают каверы в социальных сетях, то им никто ничего не может запретить — люди вольны делать, перепевать все, что они хотят. Но когда люди хотят выпустить переделанную песню на музыкальные онлайн-платформы, они должны получить согласие на разрешение использования авторских прав артиста, то есть меня. Когда я вижу и чувствую, что этот кавер получился красивым, что он не похож на меня и может существовать отдельно, — я даю разрешение на выпуск песни. А когда мне не нравится полученная версия или она не несет никого нового смысла, то я прошу ее не выпускать.

Пример удачного кавера — это исполнение моей песни "Половина сердца" дуэтом Евы Власовой и Маши Шейх. Они сделали бесподобную версию композиции, которая собрала миллионы просмотров в интернете.

Великолепно переделывает мои песни всегда [солист группы Uma2rman] Владимир Кристовский. Он если какую-то мою композицию любит, то это чувствуется. У него получилось два прекрасных кавера на "Я тебя не вижу" и "Музыки осталось мало" Анжелики Варум. И то и другое — просто замечательные версии изначальных песен.

— Ваши песни перепевают, а вы делаете каверы на произведения других артистов?

— Да, например, я пел новую версию песни того же Владимира Кристовского "Налей мне". Когда я исполнял ее, то задавался вопросом, как такое возможно, что песню написал не я, но я всем сердцем ощущаю, что она моя. Каверы — это целая жизнь, отдельный мир. У меня уже был выпущен альбом с моими каверами — там порядка 18 песен. Выходил он в 2018 году. Тогда вышло все, что накопилось за то время. Сейчас уже появилось столько же. Поэтому я думаю, что выпущу такой альбом опять. Там будут каверы разных версий. Например, я делал недавно трибьют с Николаем Расторгуевым (лидер и солист российской музыкальной группы "Любэ" — прим. ТАСС).

— Сколько нам ждать до выхода альбома?

— Посмотрим. У меня недавно вышел альбом "НВЛ". Какое-то время нужно, чтобы все к нему немножко привыкли. Альбом с каверами, может, выпустим под Новый год. У меня все готово для этого. Мне только необходимо правильное время.

— Вы уже более 30 лет на сцене. Как изменилась ваша публика за это время? Она выросла вместе с вами или к вам приходит новый зритель?

— Моя аудитория совсем не изменилась — это все те же молодые люди. Со мной часто случается дежавю: вот я стою на сцене, смотрю в зал, вижу девушку и понимаю, что я ее знаю. Либо я ее уже видел на концерте, либо я просто с ней знаком. Но потом я осознаю, что эта девушка — примерный портрет моей публики. Именно поэтому она кажется мне такой знакомой

Сейчас моя аудитория — это молодежь и люди от 50 до 80 лет: им нравятся песни, потому что они со мной все мои 30 лет на сцене. Они начали слушать меня еще тогда и продолжают это делать до сих пор. А когда я только начинал, старшее поколение, наши отцы и деды, не понимали моей музыки. Для них это было непонятно, им не нравился новый быстрый ритм. Романсы и бардовские песни их привлекали намного больше, а Лев Лещенко был эталоном академического вокала. Сегодня на моем open-air-концерте в первых рядах стоит молодежь примерно 23–25 лет, а дальше идут семейные люди — и все из них подпевают и энергично танцуют под мои песни.

Что касается более юной аудитории, подростков, я понимаю, что моя музыка для них "нафталин". Необходимо пожить чуть-чуть какой-то жизни, получить опыт, наслушаться хорошей музыки, чтобы понять, о чем я пою. Тогда, скорее всего, им понравится моя музыка. Мне часто пишут: "До ваших песен нужно дожить, раньше не понимал суть вашей музыки, а сейчас вырос и осознал". Я с принятием и пониманием к этому отношусь.

— Вы на одной волне со своей публикой. 1 июля во время перелета Москва — Сочи вы дали благотворительный концерт прямо на борту самолета для всех пассажиров. Как вам пришла идея? Ждать ли нам подобных выступлений?

— Вы знаете, вот этого таланта — рождать пиар-идеи — у меня нет совсем. Я умею генерировать текстовые или мелодические идеи. У меня получается их создавать много за раз. В прошлом году ко мне обратился [специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству] Михаил Швыдкой с просьбой написать музыку для мюзикла "Дон Кихот". Он ко мне обратился в начале осени, к декабрю я ему сдал материал из 15 написанных треков.

Когда поток идей начинается, его сложно остановить. Когда есть тема и идея, я могу написать композицию за три дня. А "хайповать" я не умею. В случае с перелетом авиакомпания предложила мне провести такой благотворительный концерт для пассажиров. Я переживал, как отреагируют люди, не хотел мешать тем, кто отдыхал в полете. Но все получилось удачно, всем понравилось, мы использовали звуковые колонки, мне подключили микрофон, и я пел.

У многих сложилось впечатление, что мой концерт в самолете был спонтанной идеей, которая пришла ко мне прямо во время рейса. Но на самом деле нет — это были серьезная подготовка и переживания. Получилось сделать пассажирам приятный сюрприз, в котором я с удовольствием поучаствовал.

— Искусственный интеллект сейчас активно входит во все сферы жизни, так же активно заполняет музыкальное пространство. По вашему мнению, он сможет заменить композитора или исполнителя?

— Для ответа на этот вопрос я расскажу историю. У меня есть хороший друг, взрослый мужчина, бывший баскетболист, ростом 2,17 м. Он очень любит собирать гостей или сам приходить в гости. Он также обожает играть на гитаре: у него получается не очень хорошо, но душевно. Знает три аккорда и иногда попадает в ноты, но в ритм укладывается.

А я учился в музыкальной школе, куда пошел в семь лет. Потом поступил в джазовое училище, потом окончил институт культуры. Работал с оркестрами, писал большие партитуры, из которых расписывал отдельные партии. С помощью своего образования и способностей привлек к работе лучших музыкантов, которых я знал. Они бросились вместе со мной ставить эстрадные эксперименты. Я написал более 250 произведений и несколько книг стихотворений.

И тут недавно у моего папы, Николая Петровича, был большой юбилей — 90 лет. Хороший повод отметить широко. Мне звонит мой друг, о котором я рассказывал, и говорит: "Я сам написал песню для твоего отца, сейчас тебе пришлю, послушай". Мы [семьей] включаем эту запись: стихи довольно простые и понятные, симпатичный припев, хорошая аранжировка, и классный парень ее поет. Причем классный парень — это не мой друг, а голос нейросети. Искусственный интеллект написал прикольную песню. Получается, что я, композитор, написал песню про папу, и мой друг тоже написал песню. Только разница в том, что мне, чтобы написать произведение, понадобилось прожить огромную жизнь и получить колоссальный опыт. А он пишет правильный промт и становится композитором. Также интересно, что нейросеть генерирует голоса, которых в реальности быть не может. Это потрясает, это новый другой мир.

Однако, если мы говорим о замене живых композиторов и исполнителей, то я начинаю тревожиться. Ведь зачем нужны реальные музыканты, которые полжизни тратят на образование, когда есть возможность нажать на кнопочку и создать произведение с нуля?

Тут тоже есть другая сторона. Я люблю задавать этот вопрос тем, кто все делает через интернет или нейросеть: "Что вы будете делать, когда выключат электричество?" Я смогу наколоть дров, убить косулю, освежевать ее, поставить сруб правильно для постройки дома, могу самостоятельно написать песню. Не знаю, что будут делать эти люди без Google, ведь даже туда всю информацию поместил человек. Помимо того чтобы брать из интернета, нужно туда еще что-то положить.

Искусственный интеллект — пока еще не интеллект, он просто ищет и собирает информацию. Делает это быстрее человека, что классно. Но пока круче самого компьютера человек ничего не придумал.

— Назовете три правила вашей жизни?

— Первое правило моей жизни — подвергать сомнениям любые правила. Нет абсолютного принципа, как действовать во всех жизненных ситуациях. Второе правило — не делать ничего на потребу дня ради моды или тренда. Это не приносит своих плодов, не имеет смысла и не соответствует моей жизни в целом. И последнее — понимать людей и знать, что хороших намного больше, чем плохих. Люди, в общем-то, просто люди. Мы все похожи — я это понимаю и с этой мыслью живу.