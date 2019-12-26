{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Алтайском крае открыли все дороги после ограничений из-за метели

Утром 25 декабря было ограничено движение грузового транспорта и автобусов на участках федеральной трассы Р-256 и закрыто движение на федеральной трассе А-322
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Все дороги Алтайского края, движение по которым было закрыто и ограничено из-за метелей и сильного ветра, открыты, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС региона.

"В Алтайском крае открыты для движения все автодороги", - говорится в сообщении. В очистке дорог принимают участие 493 человека, 369 единиц техники.

Утром 25 декабря из-за сильных метелей, ветра и снегопада было ограничено движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" и закрыто движение на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, полностью перекрыто движение на двух дорогах регионального значения и ограничено еще на четырех.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурист Алиев заявил, что винит себя за сорванный лутц в короткой программе
Спортсмен занимает четвертое место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС