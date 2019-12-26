В Алтайском крае открыли все дороги после ограничений из-за метели

ТАСС, 26 декабря. Все дороги Алтайского края, движение по которым было закрыто и ограничено из-за метелей и сильного ветра, открыты, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС региона.

"В Алтайском крае открыты для движения все автодороги", - говорится в сообщении. В очистке дорог принимают участие 493 человека, 369 единиц техники.

Утром 25 декабря из-за сильных метелей, ветра и снегопада было ограничено движение грузового транспорта и пассажирских автобусов на участках федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" и закрыто движение на федеральной трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, полностью перекрыто движение на двух дорогах регионального значения и ограничено еще на четырех.