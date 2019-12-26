Суд признал законным арест фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил без изменений решение о продлении ареста фигуранту уголовного дела о прорыве дамб, мастеру золотодобывающей компании "Сисим" Евгению Александрову. Об этом говорится в сообщении суда.
"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований изменить решение своих коллег по первой инстанции. Решение осталось прежним - срок содержания под стражей продлен до 18 марта 2020 года, жалоба адвоката не удовлетворена", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, краевой суд внес изменения в постановление о продлении меры пресечения. "Исправлено то, что Александрову вменяется не "тяжкое преступление", а "преступление средней тяжести", - отмечается в сообщении.
Прорыв дамб на реке Сейбе в Курагинском районе произошел 19 октября. В результате погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. В конце октября Ленинский районный суд Красноярска наложил арест на имущество компании для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших и штрафов.