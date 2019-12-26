{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Суд признал законным арест фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском

Мастер золотодобывающей компании "Сисим" Евгений Александров останется под стражей до 18 марта 2020 года
Горный мастер золотодобывающей артели "Сисим" Евгений Александров Андрей Мармышев/ТАСС
Описание
Горный мастер золотодобывающей артели "Сисим" Евгений Александров
© Андрей Мармышев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил без изменений решение о продлении ареста фигуранту уголовного дела о прорыве дамб, мастеру золотодобывающей компании "Сисим" Евгению Александрову. Об этом говорится в сообщении суда.

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований изменить решение своих коллег по первой инстанции. Решение осталось прежним - срок содержания под стражей продлен до 18 марта 2020 года, жалоба адвоката не удовлетворена", - говорится в сообщении.

На эту тему
Прорыв дамбы в Красноярском крае. Главное

Вместе с тем, краевой суд внес изменения в постановление о продлении меры пресечения. "Исправлено то, что Александрову вменяется не "тяжкое преступление", а "преступление средней тяжести", - отмечается в сообщении.

Прорыв дамб на реке Сейбе в Курагинском районе произошел 19 октября. В результате погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. После происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. В конце октября Ленинский районный суд Красноярска наложил арест на имущество компании для выплаты компенсаций пострадавшим и родственникам погибших и штрафов.

Теги
РоссияКрасноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Реклама на ТАСС
Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурист Алиев заявил, что винит себя за сорванный лутц в короткой программе
Спортсмен занимает четвертое место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС