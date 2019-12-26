Суд признал законным арест фигуранта дела о прорыве дамб под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил без изменений решение о продлении ареста фигуранту уголовного дела о прорыве дамб, мастеру золотодобывающей компании "Сисим" Евгению Александрову. Об этом говорится в сообщении суда.

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований изменить решение своих коллег по первой инстанции. Решение осталось прежним - срок содержания под стражей продлен до 18 марта 2020 года, жалоба адвоката не удовлетворена", - говорится в сообщении.