В Абакане ликвидировали пожар на оптовой базе в промзоне

ТАСС, 27 декабря. Спасатели лидировали пожар в двухэтажном здании в промышленной зоне Абакана, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС Республики Хакасия.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали о возгорании в двухэтажном торговом павильоне, локализованном на площади 2 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен третий номер сложности. "В 14:06 (10:06 мск) пожар ликвидирован", - отмечается в сообщении. В тушении принимали участие 72 человека, 22 единицы техники, а также пожарный поезд.

В двухэтажном здании располагалась оптовая продуктовая база. По уточненным данным, площадь возгорания составила 880 кв. метров.