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На Алтае возбудили дело после массового избиения подростка в школе

Должностных лиц образовательного учреждения подозревают в халатности

ТАСС, 27 декабря. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело из-за бездействия должностных лиц после фактов физического и психического насилия в школе группой учеников над 14-летним подростком, после которого мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

На прошлой неделе местное издание "Каменские известия" сообщало, что мать ребенка обратилась в Следственный комитет, к губернатору Алтайского края и прокурору края после того, как ее сына госпитализировали с сотрясением мозга из-за нападения группы учеников в школе, которые называют свои регулярные действия игрой. По словам матери, администрация школы не хочет ей помочь.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") по факту бездействия должностных лиц одной из школ Каменского района в с. Поперечное", - отмечается в сообщении. Учителям и педагогам было достоверно известно, что с января по ноябрь 2019 года группа подростков, обучающихся в школе, систематически применяла в отношении 14-летнего учащегося психологическое и физическое насилие, но никаких мер по решению проблемы должностные лица не предпринимали, считает следствие.

Теги
РоссияАлтайский край
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