Мутко сообщил о завершении основных восстановительных работ после паводков в Приангарье

"В целом у нас основные аварийно-восстановительные работы завершены: работают коммунальные системы, работает администрация, запущен образовательный процесс. Этот вопрос в целом под контролем", - сказал Мутко.

По его словам, 47 тысяч граждан уже получили выплаты по 10, 50 и 100 тысяч рублей. Главной проблемой остается завершение работ по восстановлению жилищных прав граждан. Он добавил, что есть вопросы по оплатам жилищных сертификатов и капитальному ремонту. "Остаются практически 2 тысячи семей, которые ждут жилья", - пояснил вице-премьер.

Подарки жителя

Он также подарил посетил жителей села Бирюса Тайшетского района, переселившихся после стихийного бедствия в новый дом, и подарил им бытовую технику и сладости,

"В канун Нового года Виталий Мутко прилетел в Иркутскую область, чтобы своими глазами оценить ход восстановления жилья и инфраструктуры в пострадавших районах. <…> Виталий Мутко осмотрел дом, куда заселились люди после капитального ремонта. Новоселам вице-премьер вручил подарки: бытовую технику и сладости. И за чаем поинтересовался, как обстоят дела. Основные жалобы - некорректные сметы на капремонт: людям, которые самостоятельно его делают, не хватает денег. Мутко поручил рассмотреть эти сметы и прислать бригады строителей", - говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Уточняется, что также вице-премьер посетил школу Бирюсы, чтобы оценить качество ремонта, и пообещал директору обустроить в ней новый спортзал. Также он рассказал, что в селе Бирюса, в котором насчитывается 79 детей, будут построены новые школа и детский сад. Уже выбрана площадка под строительство.

"Вице-премьер пообещал направить специалистов, которые расскажут о мерах по инженерной защите поселка. К июню 2020 года план должен быть готов. При этом все выплаты сельхозпроизводителям уже перечислены - до 50 миллионов рублей на фермера", - отмечает пресс-служба.

Иркутская область оказалась в центре внимания в связи с разрушительными летними паводками, затронувшими город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.