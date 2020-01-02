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Дорогу в аэропорт Норильска открыли для транспорта

Движение ограничивали из-за метели

НОРИЛЬСК, 2 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта по дороге в аэропорт "Алыкель", который является основным на севере Красноярского края, восстановлено, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону. Трассу закрыли 31 декабря из-за метели.

"В 12:40 (08:40 мск) 2 января дорога открыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

На автодороге протяженностью 40 км из-за низовой метели 31 декабря ввели ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического. Еще 30 декабря на севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами других регионов России.

Теги
РоссияКрасноярский край
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