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Источником выбросов в Омске стали предположительно заводы северо-западной промзоны

8 января в атмосфере города зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сразу пяти загрязняющих веществ

ОМСК, 9 января. /ТАСС/. Предполагаемые источники выбросов в Омске, из-за которых 8 января в атмосфере города было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сразу пяти загрязняющих веществ, находятся в северо-западной промышленной зоне - здесь расположены, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

В ночь с 7 на 8 января в атмосфере Омска было зафиксировано превышение ПДК этилбензола, сероуглерода, сероводорода, оксида углерода и оксида азота, от жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. В середине декабря 2019 года в Омске также были зафиксированы несколько случаев выброса ядовитого газа хлороводород. Источник загрязнения пока не установлен.

"Возможный загрязнитель атмосферы находится на северо-западной промышленной площадке. Предприятия, которые расположены там, подлежат федеральному надзору, поэтому всю собранную информацию о загрязнении мы направили в Росприроднадзор и Роспотребнадзор", - сказал представитель Минприроды.

По его словам, превышение ПДК загрязняющих веществ было зафиксировано в Омске и в среду днем. "8 января передвижная эколаборатория контролировала состояние атмосферного воздуха в Советском округе. Результаты замеров показали превышения оксида азота (1,05 и 2,5 ПДК), сероводорода (1,13 ПДК), этилбензола (1,8 ПДК). На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы следующие превышения: по ул. 10 лет Октября - с 07:30 до 08:10 по оксиду азота с 0,82 до 1,05 ПДК; по ул. 4-я Поселковая - с 07:00 до 11:00 по сероводороду с 1,0 до 2,13 ПДК и в 14:40 по оксиду углерода (1,02 ПДК)", - сказали в Минприроды.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

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