В муниципалитете в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Администрация Курагинского района сняла режим чрезвычайной ситуации, действовавший на территории района и Щетинкинского сельсовета Красноярского края после прорыва дамб на золотодобывающем прииске в октябре прошлого года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.
В начале декабря 2019 года правительство региона сняло режим ЧС краевого уровня, но режим ЧС оставался на территории муниципалитета.
"На территории [Курагинского] района и в Щетинкинском сельсовете режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов нет, как и ранее не было", - сказал Цыкалов.
Он добавил, что на гидротехнических сооружениях, где произошел прорыв, был сделан слив воды, поэтому угрозы нет и для вахтового поселка.