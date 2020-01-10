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Расследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

В муниципалитете в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб

Режим ЧС действовал на территории Курагинского района и в Щетинкинском сельсовете

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Администрация Курагинского района сняла режим чрезвычайной ситуации, действовавший на территории района и Щетинкинского сельсовета Красноярского края после прорыва дамб на золотодобывающем прииске в октябре прошлого года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

В начале декабря 2019 года правительство региона сняло режим ЧС краевого уровня, но режим ЧС оставался на территории муниципалитета.

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"На территории [Курагинского] района и в Щетинкинском сельсовете режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов нет, как и ранее не было", - сказал Цыкалов.

Он добавил, что на гидротехнических сооружениях, где произошел прорыв, был сделан слив воды, поэтому угрозы нет и для вахтового поселка.

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Красноярский крайРасследование дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
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