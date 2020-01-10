В муниципалитете в Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Администрация Курагинского района сняла режим чрезвычайной ситуации, действовавший на территории района и Щетинкинского сельсовета Красноярского края после прорыва дамб на золотодобывающем прииске в октябре прошлого года, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов.

В начале декабря 2019 года правительство региона сняло режим ЧС краевого уровня, но режим ЧС оставался на территории муниципалитета.