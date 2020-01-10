Режим "черного неба" ввели в Красноярске на трое суток

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди жителей как режим "черного неба", ввели в Красноярске до вечера понедельника. Об этом в пятницу сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 18 часов (14:00 мск) 10 января 2020 года до 18 часов (14:00 мск) 13 января 2020 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 16 часов (12:00 мск) пятницы и до 7 часов (03:00 мск) понедельника введен режим НМУ в Назарове, городе на западе Красноярского края.

Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Отсутствие ветра в условиях географического положения и рельефа Красноярска - город стоит в низине и окружен горами, приводит к тому, что выбросы промышленных предприятий, котельных и автомобильного транспорта не рассеиваются и формируют над городом смог. В такие периоды предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей. Режим НМУ введен в Красноярске впервые с начала 2020 года.