Полиция не нашла опасных предметов на рынке Кемерова, который "минировали" три дня подряд

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва на крупном рынка "Сотка" в Кемерове, которые поступали на протяжении трех дней, оказались ложными, полиция не обнаружила на территории опасных предметов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что анонимные сообщения о ложном минировании рынка поступают ежедневно с понедельника по электронной почте в адрес различных компаний и государственных структур.

"В результате проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал официальный представитель ведомства.

Рынок "Сотка" в Кемерове является одним из наиболее крупных торговых объектов в регионе. По данным официального сайта, его ежедневная посещаемость составляет около 10 тыс. человек. В четырех торговых зданиях рынка расположены продовольственные и непродовольственные компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, на территории оборудована парковка на 900 автомобилей.