{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция не нашла опасных предметов на рынке Кемерова, который "минировали" три дня подряд

Анонимные сообщения о минировании рынка "Сотка" поступают с понедельника по электронной почте

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрыва на крупном рынка "Сотка" в Кемерове, которые поступали на протяжении трех дней, оказались ложными, полиция не обнаружила на территории опасных предметов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил ТАСС, что анонимные сообщения о ложном минировании рынка поступают ежедневно с понедельника по электронной почте в адрес различных компаний и государственных структур.

"В результате проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал официальный представитель ведомства.

Рынок "Сотка" в Кемерове является одним из наиболее крупных торговых объектов в регионе. По данным официального сайта, его ежедневная посещаемость составляет около 10 тыс. человек. В четырех торговых зданиях рынка расположены продовольственные и непродовольственные компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, на территории оборудована парковка на 900 автомобилей.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Сибнедра: освоению Завьяловского месторождения мешает конфликт с владельцем земли
Запасы коксового угля на месторождении на юге Новосибирской области оцениваются более чем в 50 млн тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС