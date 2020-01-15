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Неизвестные в Кемерове третий день подряд сообщают о минировании крупного рынка

Проверяется около 40 объектов и прилегающая к ним территория, в предыдущие дни предметов, представляющих опасность, не обнаружено

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кемерове проверяют информацию о возможном минировании рынка "Сотка", работники и посетители эвакуированы. Анонимные сообщения об угрозе взрыва торгового объекта поступают третий день подряд и ранее не подтвердились, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Третий день подряд в разные организации Кемерова поступают сообщения о минировании рынка "Сотка". Данные сообщения отрабатывают экстренные службы, проверяется около 40 объектов и прилегающая к ним территория. В предыдущие дни в результате проверок никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сообщения о ложном минировании рынка поступают анонимно по электронной почте и направляются в адрес различных компаний и государственных структур. Официальным комментарием правоохранительных органов региона ТАСС в настоящий момент не располагает.

Рынок "Сотка" в Кемерове является одним из наиболее крупных торговых объектов в регионе. По данным официального сайта, его ежедневная посещаемость составляет около 10 тыс. человек. В четырех торговых зданиях рынка расположены продовольственные и непродовольственные компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, на территории оборудована парковка на 900 автомобилей.

Теги
РоссияКемеровская область
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