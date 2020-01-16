В Черногорске сменили газоснабжающую организацию

ТАСС, 16 января. Газоснабжающую организацию в городе Черногорске в Хакасии сменили из-за дефицита газа и массового отключения многоквартирных домов. Об этом ТАСС сообщил мэр города Василий Белоногов.

В понедельник газоснабжение было отключено в 27 из 57 газифицированных домов. Позднее это число выросло, сейчас без газа находятся порядка 40 домов. Во вторник замглавы республики Юрий Курулаев провел совещание, на котором дал поручение руководству "Черногорскгаза" провести заполнение систем газоснабжения до конца дня. Дефицит газа возник из-за роста закупочной цены. По данным синоптиков, сейчас в Черногорске минус 13 градусов, в ночь на пятницу прогнозируется такая же температура.

"Поменяли газоснабжающую организацию. Газоснабжением будет заниматься местный потребительский кооператив "Вместе", они занимались оптовыми поставками газа, и у них есть соответствующая лицензия", - сказал Белоногов. По словам мэра, сейчас новая организация занимается заполнением газоснабжающей системы, после чего газ начнет поступать потребителям.

Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения, в нем проживают почти 80 тыс. человек. Город расположен в 16 км от Абакана, там не первый раз возникают коммунальные проблемы. В декабре 2018 года из-за нехватки угля на местных частных котельных в городе вводился режим ЧС, были снижены параметры теплоснабжения. В феврале 2019 года на теплосетях в Черногорске произошла авария, ликвидация последствий которой заняла около двух суток. Число жителей, остававшихся без теплоснабжения, составило порядка 16 тысяч человек. Проблемы с теплоснабжением города возникали и зимой 2017-2018 гг.