Полиция установила родителей новорожденной, оставленной на крыльце больницы в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС /. Полиция в Кузбассе нашла родителей новорожденной девочки, которую утром в четверг на крыльце поликлиники в Юрге оставил неизвестный мужчина. Девочка родилась в многодетной семье и была пятым ребенком, сообщается в пятницу на официальном сайте ГУ МВД России по Кемеровской области.

"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили родителей новорожденной девочки. Ими оказались 32-летняя местная жительница и ее 26-летний супруг. Полицейские выяснили, что женщина на учете по беременности в поликлинике не состояла, родила ребенка в домашних условиях и уговорила мужа подбросить его в больницу, поскольку воспитывать малыша семейная пара не планировала", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, ребенка на крыльце медучреждения обнаружил сторож и сообщил в правоохранительные органы. Девочку поместили в больницу, где она находится в настоящий момент под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").