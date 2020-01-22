Иркутские депутаты предложили продлить программу регионального маткапитала на пять лет

"Группа депутатов Законодательного собрания во главе с председателем Сергеем Соколом внесла проект закона, предусматривающий продление до 2026 года выплат материнского (семейного) капитала за счет средств регионального бюджета в случае рождения третьего и последующих детей. В настоящее время этот период ограничен датой 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 22 января. /ТАСС/. Группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в парламент законопроект о продлении действия программы регионального материнского капитала до 2026 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

Как отметил Сокол, слова которого приводятся в сообщении, в послании к Федеральному собранию президент России заявил, что федеральная программа по выплате материнского капитала будет продлена минимум до 31 декабря 2026 года, областными парламентариями предлагается принять аналогичное решение в отношении областной выплаты.

Размер областного материнского капитала в Приангарье составляет 103 тыс. рублей.

Областной материнский капитал в регионе выплачивают с 2012 года семьям при рождении третьего и последующих детей.

В послании Федеральному собранию 15 января президент РФ Владимир Путин заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.