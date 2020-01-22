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Пожар в поселке в Томской области

Томский губернатор соболезнует из-за гибели граждан Узбекистана при пожаре

В письме чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову Сергей Жвачкин написал, что он и жители региона "скорбят вместе с родными и близкими"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© Михаил Метцель/ТАСС

ТОМСК, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования президенту и народу Узбекистана в связи с гибелью при пожаре в томском поселке Причулымский 10 граждан республики, сообщили в среду журналистам в пресс-службе областной администрации.

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"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, направив письмо чрезвычайному и полномочному послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову", - говорится в сообщении.

Жвачкин написал, что он и жители региона "скорбят вместе с родными и близкими". "От миллиона жителей Томской области и от себя лично выражаю президенту и всем жителям республики глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана на пожаре. Разделяем с вами всю горечь трагедии", - цитирует пресс-служба губернатора.

Теги
Жвачкин, Сергей АнатольевичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичТомская областьПожар в поселке в Томской области
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