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Суд прекратил процедуру банкротства новосибирского производителя эндопротезов

Заявление о признании "Медтехнопарка" несостоятельным в ноябре 2019 года подала налоговая инспекция, однако руководство компании погасило задолженность

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве АО "Инновационный медико-технологический центр "Медицинский технопарк", которое является крупнейшим в России производителем протезов-имплантов суставов. Сумма задолженности составляла 2,3 млн рублей, следует из материалов на сайте суда.

Заявление о признании компании несостоятельной в ноябре 2019 года подала налоговая инспекция, однако руководство "Медтехнопарка" погасило задолженность, и производство по делу было прекращено.

"В удовлетворении заявления уполномоченного органа - Федеральной налоговой службы России в лице инспекции Федеральной налоговой службы России по Центральному району города Новосибирска - о введении процедуры наблюдения в отношении должника - акционерного общества "Инновационный медико-технологический центр "Медицинский Технопарк" отказать, производство по делу - прекратить", - говорится в материалах дела.

Инновационный медико-технологический центр "Медицинский технопарк" работает в Новосибирске с 2016 года. Компании "Медтехнопарка" выпускают протезы-имплантаты суставов, внешние экзопротезы, биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, аппаратные реабилитационные комплексы. Стоимость этих изделий в среднем на 25-30% ниже, чем у импортных аналогов. Продукция поставляется в 150 клиник РФ.

В конце прошлого года стало известно, что Росздравнадзор отозвал лицензии на несколько видов эндопротезов, производящихся в Новосибирске, в том числе и у компании "Эндосервис" - предприятия "Медтехнопарка". Государственная регистрация была признана недействительной из-за проблем с документацией. В середине декабря замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка заявил о том, что компании рассчитывают вернуть лицензии уже в 2020 году.

Теги
РоссияНовосибирская область
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