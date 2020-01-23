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Жильцы обледенелого общежития в Иркутске переедут в предложенное властями временное жилье

Сейчас в здании остаются жить пять семей

ИРКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Жильцы иркутского общежития, здание которого обледенело из-за прорыва трубы, переедут в помещения маневренного жилого фонда муниципалитета на время решения вопроса переселения. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы городской администрации.

12 января в программе "Вести-Иркутск" был показан сюжет о тяжелых бытовых условиях, в которых живут люди в пятиэтажном общежитии бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Здание обледенело из-за прорыва трубы в подвале, в некоторых окнах нет стекол, а оконные проемы затянуты льдом. По данным администрации Иркутска, в доме остаются жить пять семей.

"Жильцы общежития ИВВАИУ обратились в администрацию за предоставлением помещений маневренного фонда. Сегодня они написали соответствующее заявление. Четыре семьи выбрали для временного проживания квартиры по улице Карпинской", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, после расформирования ИВВАИУ Министерство обороны РФ передало здание общежития муниципалитету без земельного участка под ним, в связи с чем право муниципальной собственности на него не зарегистрировано. По документам, предоставленным Минобороны городским властям, жильцов в нем не числилось. Из-за этого семьи не могут официально подтвердить право пользования жилым помещением на условиях договора социального найма.

Администрация Иркутска предложила им через суд доказать право на пользование помещениями в этом доме, после чего будет решен вопрос об их переселении в новое постоянное жилье. Следственные органы СК России проводят проверку по факту проживания людей в тяжелых бытовых условиях.

Общежитие было построено в 1983 году для сотрудников ИВВАИУ. Училище было основано в 1931 году, в 2008 году расформировано. Большая часть его территории сейчас находится в заброшенном состоянии.

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РоссияИркутская область
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