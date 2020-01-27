Глава компании, чьи сотрудники погибли при пожаре в томском селе, заключена под стражу

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта", - сказала судья Мария Тыняная.

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска в понедельник заключил под стражу главу ООО "Гринвуд" Сунь Аньи, 12 сотрудников которого погибли при пожаре на территории пилорамы в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как сообщил журналистам старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Томской области Иван Ведренцев, следствие ходатайствовало о заключении под стражу, поскольку обвиняемая могла скрыться, воспрепятствовать производству по уголовному делу или оказать давление на свидетелей. По словам судьи, защита 33-летней безработной уроженки КНР настаивала на домашнем аресте, возможности отпустить ее под залог, поскольку скрываться она не намерена, а ее причастность к преступлению не доказана.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. метров, в результате пожара обрушилась кровля. 12 человек погибли, двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно. Всего в сгоревшем доме проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.

11 погибших - граждане Узбекистана, еще одна - гражданка РФ. По факту пожара на территории частной пилорамы ООО "Гринвуд" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.

В новость были внесены изменения (15:26 мск) — обновлено, добавлен комментарий СК и судьи в третьем абзаце