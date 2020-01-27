Глава компании, чьи сотрудники погибли при пожаре в томском селе, заключена под стражу

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска в понедельник заключил под стражу главу ООО "Гринвуд" Сунь Аньи, 12 сотрудников которого погибли при пожаре на территории пилорамы в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 марта", - сказала судья Мария Тыняная.
Как сообщил журналистам старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Томской области Иван Ведренцев, следствие ходатайствовало о заключении под стражу, поскольку обвиняемая могла скрыться, воспрепятствовать производству по уголовному делу или оказать давление на свидетелей. По словам судьи, защита 33-летней безработной уроженки КНР настаивала на домашнем аресте, возможности отпустить ее под залог, поскольку скрываться она не намерена, а ее причастность к преступлению не доказана.
21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Томской области произошел пожар. На момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. метров, в результате пожара обрушилась кровля. 12 человек погибли, двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно. Всего в сгоревшем доме проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.
11 погибших - граждане Узбекистана, еще одна - гражданка РФ. По факту пожара на территории частной пилорамы ООО "Гринвуд" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").
Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.
В новость были внесены изменения (15:26 мск) — обновлено, добавлен комментарий СК и судьи в третьем абзаце