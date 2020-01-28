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Число эвакуированных в ПВР из-за подтопления в тувинском Чадане выросло до 26

В понедельник сообщалось об эвакуации 11 человек

ТАСС, 28 января. Количество эвакуированных в пункты временного размещения (ПВР) в городе Чадане в Туве, где произошло подтопление грунтовыми водами домов и приусадебных участков на одной из улиц, достигло 26 человек. Об этом во вторник ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Дзун-Хемчикского района.

В зоне подтопления более 15 домов (свыше 30 квартир), в них проживают 176 человек, в том числе 68 детей. В понедельник сообщалось, что в ПВР эвакуированы 11 человек.

"В ПВР в данный момент 26 человек", - сообщили в ЕДДС.

Часть жителей остается в своих домах, некоторые разместились у родственников. Пострадавшим от действия стихии оказывается помощь, распределяется уголь - по два мешка на семью, доставлено 6 тонн питьевой воды. Для профилактики острых респираторных заболеваний раздают противовирусные лекарства.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице "ВКонтакте" написал, что есть прогноз о подъеме уровня воды в Чадане. "Посоветовался с командующим войсками Центрального военного округа Александром Павловичем Лапиным. <...> Мы приняли решение для очистки реки от ледяного затора задействовать саперов 55 горной (мотострелковой) бригады. Они проведут подрывные работы", - написал Кара-оол.

24 января грунтовые воды в Чадане подтопили приусадебные участки жилых домов на улице Водхозная. В управлении МЧС по Туве уточняли ТАСС, что это наледевые воды, которые появляются из-за промерзания небольших рек до дна, и в итоге вода выходит на поверхность. В воскресенье в районе был введен режим ЧС. Подготовлены четыре пункта временного размещения.

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РоссияХакасия
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