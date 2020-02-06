СК проверит обстоятельства задержания случайно поджегшей себя пикетчицы в Томске

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства разобраться в обстоятельствах задержания пенсионерки, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Вчера из СМИ стало известно, что пожилую женщину, когда она направлялась на прием в правоохранительные органы, насильно задержали и доставили для обследования в психиатрическую больницу. Учитывая складывающуюся ситуацию, Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК РФ проверить обстоятельства задержания женщины, а также законность и обоснованность ее помещения в медицинское учреждение", - сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что пенсионерка в ходе одиночного пикета подожгла плакат, однако из-за ветра огонь перекинулся и на нее, она получила ожоги рук. Поводом для пикета стало ее несогласие с результатами расследования уголовного дела о подделке паспорта самоходной машины. В этой связи Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Томской области доложить об обстоятельствах инцидента, а также проверить полноту расследования уголовного дела и законность и обоснованность принятого по нему решения.