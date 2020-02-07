Дорогу в аэропорт Норильска открыли для движения

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Закрытая в понедельник из-за непогоды для транспорта дорога из Норильска в аэропорт, который является основным на севере Красноярского края, открыта для движения. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

С начала недели в районе Норильска действовало штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра, дорога была закрыта для всех видов транспорта, кроме технологического. Пассажиров в аэропорт и обратно доставляли в автоколоннах. Авиарейсы прибывали и отправлялись с большой задержкой.

"В 11:00 (07:00 мск) 07.02.2020 года дорога открыта для всех видов транспорта", - сообщили в МЧС.

Школьникам в Норильске и в Дудинке во время пурги разрешалось не посещать занятия. В администрации Дудинки рассказали ТАСС, что была усилена работа по очистке города от снега. Подрядчики вывели на улицы всю снегоуборочную технику. Из-за закрытия дороги был приостановлен вывоз мусора на полигон в Норильск.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.