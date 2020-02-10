Кредиторы новосибирской строительной компании "Сибмост" заключат мировое соглашение

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Кредиторы новосибирской строительной компании "Сибмост", реализующей ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, приняли решение о заключении мирового соглашения, следует из сообщения арбитражного управляющего Сергея Кряжева.

"Принято решение о заключении мирового соглашения и обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством", - говорится в сообщении Кряжева, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Подробности заключения мирового соглашения не раскрываются.

В январе губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал ТАСС, что в 2019 году удалось сохранить все договоры и объем работ "Сибмоста", в настоящее время компания "сохранена, находится в работоспособном состоянии".

В мае 2019 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании "Сибмост", являющейся одной из крупнейших за Уралом строительных компаний, банкротства которой требовал субподрядчик с 2016 года. "Сибмост" занимался строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами экс-совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины, которые продали компанию "Объединенному мостостроительному предприятию", принадлежащему АФК "Система" и Сбербанку.

В настоящее время "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири - строительство Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, ведет строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске.