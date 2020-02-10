Госпитализированные на Алтае дети из интерната могли отравиться на празднике "Чага Байрам"

ТАСС, 10 февраля. Воспитанники школы-интерната им. Г. К. Жукова, госпитализированные в Республике Алтай из-за подозрения на аденовирус, могли отравиться блюдами, приготовленными в домашних условиях на национальном празднике "Чага Байрам". Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее ТАСС сообщил о том, что в больницу с подозрением на аденовирус (инфекционное заболевание, относится к группе острых респираторных вирусных инфекций - прим. ТАСС) госпитализированы в общей сложности 25 учеников интерната. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на турбазу. Первые четыре ребенка из учреждения, как сообщал ТАСС, были госпитализированы 7 февраля с подозрением на отравление.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай проводит внеплановую проверку по факту заболевания 25 воспитанников школы-интерната острой кишечной инфекцией. Заболевание протекает преимущественного в легкой степени тяжести, все заболевшие дети получают необходимое лечение. Предположительно причиной заболевания стало употребление несогласованных с Роспотребнадзором блюд национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели на национальном празднике "Чага Байрам". При этом условия для соблюдения личной гигиены детей созданы не были", - говорится в сообщении.

Во время эпидемиологического расследования установлено, что должностные лица образовательного учреждения скрывали факты заболевания детей - это способствовало распространению инфекции среди воспитанников. Медицинское наблюдение за детьми не было организовано. Дети с признаками заболевания выезжали на отдых за пределы города, допускалось самостоятельное лечение детей персоналом школы-интерната. Установлены многочисленные нарушения санитарных требований: несвоевременная смена постельного белья, полотенец, некачественное проведение уборки комнат, туалетов, дезинфицирующее средство использовалось с истекшим сроком годности.

Все ученики школы-интерната находятся под медицинским наблюдением, в интернате проведена заключительная дезинфекция. Усилен дезинфекционный режим в школе и на пищеблоке. Устанавливаются пути и факторы передачи инфекции.