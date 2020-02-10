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В СО РАН заявили, что обыски в Институте горного дела не связаны с использованием бюджета

По словам председателя Сибирского отделения РАН Валентина Пармона, вопрос касается хозяйственной деятельности института

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Оперативные мероприятия, прошедшие в понедельник в Институте горного дела СО РАН, не связаны с использованием бюджетного финансирования, сообщил журналистам председатель СО РАН Валентин Пармон.

В понедельник источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что в Институте горного дела СО РАН проводятся обыски. Мероприятия проводятся в рамках возбужденного ранее уголовного дела по ст. 159 ("Мошенничество"), решается вопрос об избрании меры пресечения директору.

"Вопрос относится к хозяйственной деятельности института. Вопрос не связан с проблемами использования бюджетного финансирования, речь идет о том, что был подписан не очень большой договор для угольной компании СУЭК, часть этого договора исполнялась не сотрудниками института, а сотрудниками малого предприятия, которое создано <...>, чтобы разгрузить институт. На этом этапе произошли не очень хорошие действия, хотя договор был выполнен, подписаны все акты", - сказал Пармон.

По его словам, ущерб составил менее 1 млн рублей.

Новосибирский Институт горного дела имени Н. А. Чинакала образован в 1943 году, в 1957 году вошел в структуру СО РАН. В институте исследуются процессы, вызванные техногенной деятельностью человека, а также теория разработки месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологий, горное и строительное машиноведение.

В новость были внесены изменения (14:00 мск) — обновлено, добавлен бэкграунд.

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