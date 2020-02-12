Новосибирский аэропорт будет развивать региональные рейсы после ограничения полетов в КНР

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево, являющийся одним из крупнейших российских авиационных хабов, планирует развивать региональные туристические маршруты на Юг и Дальний Восток РФ после введения ограничений на полеты в Китай из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

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"Сейчас мы вынуждены ослабить свои позиции маршрутной сети Китая. Совместно с авиакомпанией S7 наращиваем дальневосточное направление, южное направление. Если эта история (вспышка пневмонии - прим. ТАСС) затянется на дальний период, то, конечно, будем и с туристическими и авиакомпаниями советоваться, какие курорты, аналогичные по доступности, расстоянию, цене мы можем использовать, чтобы "заместить" Китай. <…> Сейчас рассматриваются пункты Дальнего Востока, рассматривается Юг России", - сказал Янкилевич, отметив, что происходит увеличение частоты рейсов в Хабаровск и Благовещенск.

Он добавил, что сейчас все рейсы на китайское направление отменены. Однако от этого пассажиропоток новосибирского аэропорта пострадал незначительно. Это связано с тем, что доля "китайских" рейсов в Толмачево относительна невелика - в общем пассажиропотоке менее 4%, в международном - около 14% в 2019 году.

Главная проблема в связи с приостановкой полетов - невозможность дальнейшего развития сети маршрутов в Китае. Тем не менее, считает гендиректор аэропорта, после завершения эпидемии спрос на китайское направление будет восстановлен, и оно останется одним из наиболее перспективных.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров. Согласно федеральному проекту реконструкции региональных аэропортов, к 2024 году на развитие аэропорту Толмачево запланировано выделить 23,4 млрд рублей.