{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Новосибирский аэропорт будет развивать региональные рейсы после ограничения полетов в КНР

В Толмачево рассматривают развитие туристических маршрутов на Юг и Дальний Восток

НОВОСИБИРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево, являющийся одним из крупнейших российских авиационных хабов, планирует развивать региональные туристические маршруты на Юг и Дальний Восток РФ после введения ограничений на полеты в Китай из-за вспышки пневмонии. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Сейчас мы вынуждены ослабить свои позиции маршрутной сети Китая. Совместно с авиакомпанией S7 наращиваем дальневосточное направление, южное направление. Если эта история (вспышка пневмонии - прим. ТАСС) затянется на дальний период, то, конечно, будем и с туристическими и авиакомпаниями советоваться, какие курорты, аналогичные по доступности, расстоянию, цене мы можем использовать, чтобы "заместить" Китай. <…> Сейчас рассматриваются пункты Дальнего Востока, рассматривается Юг России", - сказал Янкилевич, отметив, что происходит увеличение частоты рейсов в Хабаровск и Благовещенск.

Он добавил, что сейчас все рейсы на китайское направление отменены. Однако от этого пассажиропоток новосибирского аэропорта пострадал незначительно. Это связано с тем, что доля "китайских" рейсов в Толмачево относительна невелика - в общем пассажиропотоке менее 4%, в международном - около 14% в 2019 году.

Главная проблема в связи с приостановкой полетов - невозможность дальнейшего развития сети маршрутов в Китае. Тем не менее, считает гендиректор аэропорта, после завершения эпидемии спрос на китайское направление будет восстановлен, и оно останется одним из наиболее перспективных.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. По итогам 2018 года аэропорт обслужил около 5,9 млн пассажиров. Согласно федеральному проекту реконструкции региональных аэропортов, к 2024 году на развитие аэропорту Толмачево запланировано выделить 23,4 млрд рублей.

Теги
РоссияКитайНовосибирская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба "Енисей"
ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации красноярского клуба, уточнили в министерстве спорта региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС