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Новосибирский суд отпустил под домашний арест директора оборонного НИИ

Управляющего директора Научно-исследовательского института электронных приборов Амира Алямова задержали 11 ноября 2019 года и через два дня арестовали

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Новосибирский гарнизонный военный суд изменил меру пресечения управляющему директору АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" (НИИЭП) Амиру Алямову, подозреваемому в совершении ряда преступлений, с содержания под стражей на домашний арест. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"13 февраля 2020 года Новосибирским гарнизонным военным судом в отношении управляющего директора НИИЭП Алямова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 285 и 291 ("Злоупотребление должностными полномочиями" и "Дача взятки" - прим. ТАСС) УК РФ, изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест по 17 апреля 2020 года включительно", - отмечается на сайте.

Алямов был задержан 11 ноября 2019 года и через два дня арестован. Он обжаловал свой арест, но второй Восточный окружной военный суд отклонил жалобу. В окружном военном суде не уточняли, что именно вменяется Алямову.

АО "Научно-исследовательский институт электронных приборов" разрабатывает и производит системы локации, бортовые вычислительные машины и автоматику для военной техники, входит в научно-производственный концерн "Техмаш" Ростеха.

Теги
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