По делу бывшего вице-мэра Новокузнецка арестовали его родственника

КЕМЕРОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Родственник бывшего заместителя главы Новокузнецка Андрея Федорчука, который был арестован и обвиняется в мошенничестве, заключен под стражу по аналогичному обвинению. Следствие полагает, что Федорчук заключил с его фирмой фиктивный муниципальный контракт на 12 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что Федорчук, используя служебное положение, при проведении электронного аукциона на оказание услуг местной администрации обеспечил победу фирме, подконтрольной его родственнику. С данной организацией впоследствии был заключен контракт на общую сумму около 12 млн рублей. Создав видимость производства работ, взятые на себя обязательства фирма не выполнила, однако на основании недостоверных документов получила на счет денежные средства, предусмотренные муниципальным контрактом", - говорится в сообщении.

Преступление удалось выявить в ходе совместной работы сотрудников УФСБ России по Кемеровской области и регионального главка МВД. В настоящее время бывшему заместителю главы Новокузнецка и его родственнику предъявлено обвинение в мошенничестве. По ходатайству следствия в отношении обоих судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Как ранее сообщал ТАСС, постановление суда об аресте Андрея Федорчука вынесено 13 февраля.

В марте 2019 года мэрия Новокузнецка официально объявила об отставке Федорчука, занимавшего должность заместителя главы города по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Федорчук курировал работы по подготовке к весеннему паводку. Внутренняя проверка в мэрии установила, что фактически часть противопаводковых мероприятий в 2018 году не проводилась, но на них были составлены акты выполненных работ за подписью главы города Сергея Кузнецова. Почерковедческая экспертиза установила, что подпись мэра была подделана.