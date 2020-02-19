МЧС выявило 1 тыс. нарушений в Томской области при проверках после пожара под Асино

ТОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и прокуратуры Томской области выявили более тысячи нарушений пожарных норм в местах круглосуточного пребывания людей, в том числе мигрантов, в регионе. Проверки проводились после пожара, который 21 января унес жизни 11 граждан Узбекистана и одной гражданки РФ в селе Причулымское Асиновского района, сообщил в среду на совещании врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Томской области Сергей Шутов.

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января погибли 12 человек, из них 11 - граждане Узбекистана. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд". Как ранее сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара. Губернатор региона поручил провести проверки мест массового проживания граждан, в том числе мигрантов.

"В период с 21 января по настоящее время сотрудниками государственного пожарного надзора принято участие в 122 проверках органов прокуратуры с привлечением специалистов. По итогам проверок установлено свыше 1000 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в настоящее время на рассмотрении находятся 76 материалов административного производства, возбужденных органами прокуратуры", - сказал Шутов.

Он уточнил, что основные нарушения, выявленные в ходе проверок, касаются неисправности или отсутствия систем пожарной защиты, ненормативного состояния эвакуационных путей и выходов, а также допуска к работе людей без знания мер пожарной безопасности.

По факту пожара на территории частной пилорамы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), задержана глава ООО "Гринвуд" Сунь Аньи. Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.