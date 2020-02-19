{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в поселке в Томской области

МЧС выявило 1 тыс. нарушений в Томской области при проверках после пожара под Асино

Основные из них касаются неисправности или отсутствия систем пожарной защиты, ненормативного состояния эвакуационных путей и выходов

ТОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС и прокуратуры Томской области выявили более тысячи нарушений пожарных норм в местах круглосуточного пребывания людей, в том числе мигрантов, в регионе. Проверки проводились после пожара, который 21 января унес жизни 11 граждан Узбекистана и одной гражданки РФ в селе Причулымское Асиновского района, сообщил в среду на совещании врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Томской области Сергей Шутов.

На эту тему
Пожар в поселке в Томской области. Главное

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января погибли 12 человек, из них 11 - граждане Узбекистана. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд". Как ранее сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара. Губернатор региона поручил провести проверки мест массового проживания граждан, в том числе мигрантов.

"В период с 21 января по настоящее время сотрудниками государственного пожарного надзора принято участие в 122 проверках органов прокуратуры с привлечением специалистов. По итогам проверок установлено свыше 1000 нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в настоящее время на рассмотрении находятся 76 материалов административного производства, возбужденных органами прокуратуры", - сказал Шутов.

Он уточнил, что основные нарушения, выявленные в ходе проверок, касаются неисправности или отсутствия систем пожарной защиты, ненормативного состояния эвакуационных путей и выходов, а также допуска к работе людей без знания мер пожарной безопасности.

По факту пожара на территории частной пилорамы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), задержана глава ООО "Гринвуд" Сунь Аньи. Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.

Теги
РоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
Реклама на ТАСС
Эксперт призвал строить за счет добывающих компаний дизельные ледоколы для перевозки СПГ
"Атомфлот" уже использует два дизельных ледокола на Северном морском пути
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС