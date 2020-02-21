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Росздравнадзор проверит Новосибирский дом ветеранов

В СМИ ранее была опубликована информация о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проведет проверку в Новосибирском доме ветеранов после жалоб его постояльцев на издевательства, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Городской портал "НГС.Новости" ранее сообщил о жалобах проживающих в Новосибирском доме ветеранов на то, что у них якобы отнимают соцвыплаты, плохо кормят и грубо обращаются с ними, а лежачих больных привязывают к кроватям. После этого Министерство труда и социального развития Новосибирской области расторгло трудовой контракт с директором учреждения.

"В связи с распространенной в СМИ информацией о ненадлежащем уходе за пожилыми людьми в государственном автономном учреждении Новосибирской области стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов", Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с органами прокуратуры проведет проверку качества медицинской помощи постояльцам учреждения", - говорится в сообщении.

Сейчас в учреждении проводят дополнительную санитарно-гигиеническая обработку, организованы личные приемы постояльцев. Также проверки учреждения проводят прокуратура Новосибирской области и Роспотребнадзор.

Новосибирский дом ветеранов создан в 1966 году, учреждение рассчитано на 430 человек. В нем могут постоянно или временно проживать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также люди с первой и второй группами инвалидности, нуждающиеся в реабилитации, бытовом и медико-социальном обслуживании. Учредителями являются Министерство труда и социального развития Новосибирской области и департамент имущества и земельных отношений правительства региона.

Теги
РоссияНовосибирская область
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