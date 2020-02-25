Более 20 тыс. человек попадают в зону повышенного риска паводка в этом году в Приангарье

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Более 60 сел, деревень и поселков с населением более 20 тыс. человек попадают в этом году в зону повышенного риска весеннего половодья в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка летом 2019 года. Об этом сообщил в ходе совещания о подготовке паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону во вторник врио губернатора региона Игорь Кобзев.

"На контроле находится девять районов, которые подвержены половодью. В зоне повышенного риска 64 населенных пункта с населением более 20 тыс. человек", - сказал Кобзев.

Среди первоочередных задач у властей региона сейчас находятся распиливание льда и взрывные работы на реках, отведение талых вод от населенных пунктов и очистка ливневых стоков. Эти мероприятия, как ожидается, будут проведены до 10 апреля. До конца года все бесхозные гидротехнические сооружения будут поставлены на учет.

Полпред президента РФ в округе Сергей Меняйло ранее сообщал, что более 700 населенных пунктов в регионах Сибирского федерального округа могут попасть в зону риска во время весеннего паводка.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, для снижения риска возникновения ЧС в паводкоопасный период из областного бюджета предусмотрено выделение более 9 млн рублей. Существенных рисков в настоящее время не прогнозируется. С марта по апрель будет проведена оценка готовности муниципалитетов к прохождению паводкоопасного сезона.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате затяжных дождей реки вышли из берегов. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу. В настоящее время идет восстановление инфраструктуры, ремонтируются и строятся жилые дома, школы, детские сады и объекты здравоохранения.

О ситуации с лесными пожарами

Что касается лесных пожаров, то этой весной в зону риска попадают жители почти 500 населенных пунктов области. Власти региона с марта начнут формировать патрульные группы и работать с населением.

"В зоне перехода лесных пожаров у нас находятся 487 населенных пунктов. С этими пунктами будем работать с привлечением местного населения, привлечением активистов, в этом формате мы рассматриваем своевременное информирование населения, экстренное оповещение и экстренную эвакуацию, в том числе при угрозе лесных пожаров, рассматриваем как приоритет. С 1 марта формируем патрульные группы, сейчас идет их комплектование и обучение", - сказал Кобзев.

Он также отметил, что особый противопожарный режим на территории Иркутской области начнет действовать с 1 апреля для южных территорий и с 15 мая - для северных. Кроме того, в предстоящем пожароопасном сезоне планируется сократить на 72% так называемую зону контроля, где лесные пожары разрешено не тушить по причине того, что они не угрожают населенным пунктам, а затраты на тушение превышают возможный ущерб. В 2019 году площадь такой зоны составляла 32 млн га, там горело 1,2 млн га леса, а тушились только 38 пожаров на общей площади 212 га.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Лесные пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.

Всего, по данным министерства лесного комплекса Приангарья, за пожароопасный сезон выгорело около 1,6 млн га тайги. В регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

В новость внесены изменения (07:30 мск) - добавлены подробности о ситуации с лесными пожарами в регионе.