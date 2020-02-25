В Новосибирской области из-за ОРВИ частично приостановили работу 129 детсадов и 61 школа

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Работа 129 детских садов и 61 школы частично приостановлена в Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ, полностью в регионе закрыты 18 образовательных учреждений. Об этом во вторник на оперативном совещании правительства региона сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По данным регионального Минздрава, эпидемиологический порог в Новосибирской области превышен на 35%, зарегистрировано 22 тыс. заболевших ОРВИ.