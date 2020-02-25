В Новосибирской области из-за ОРВИ частично приостановили работу 129 детсадов и 61 школа

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Работа 129 детских садов и 61 школы частично приостановлена в Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ, полностью в регионе закрыты 18 образовательных учреждений. Об этом во вторник на оперативном совещании правительства региона сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
По данным регионального Минздрава, эпидемиологический порог в Новосибирской области превышен на 35%, зарегистрировано 22 тыс. заболевших ОРВИ.
"Полностью из-за ОРВИ была приостановлена деятельность пяти школ и 13 дошкольных образовательных организаций. Частично приостановлена деятельность 129 детских садов и 61 одной школы", - сообщил Федорчук, уточнив, что ранее в муниципалитеты региона были направлены рекомендации от министерства образования о введении каникул в случае, если эпидемиологический порог заболеваемости в образовательных учреждениях будет превышен. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил министру при необходимости вводить каникулярный режим в школах.
В начале февраля в регионе в связи с заболеваемостью ОРВИ свою работу частично приостановили 90 детсадов и 34 школы.