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Суд в Красноярске отправил под домашний арест чиновника мэрии по делу о нападении собак

В субботу в одном из дворов города обнаружили тело женщины со следами собачьих укусов

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Кировский районный суд Красноярска заключил под домашний арест на два месяца руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) Евгения Петрюка по делу о нападении бродячих собак на красноярцев. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого суда.

В минувшую субботу в Красноярске в одном из дворов было найдено тело женщины с травмами, характерными для укусов животных. Рядом с погибшей была стая собак. По сообщению СК, в отношении руководителя УДИБ было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Кировский районный суд <...> вынес решение о мере пресечения - назначив ему вместо содержания под стражей домашний арест сроком на два месяца. Задержание Евгения Петрюка связано с нападением на красноярцев бродячих собак", - говорится в сообщении краевого суда.

По предварительной версии следствия, чиновник не организовал проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и не контролировал исполнение деятельности приюта "Бездомный пес" в части отлова и содержания собак. Это повлекло за собой смерть женщины.

Во вторник в Красноярске было обнаружено тело мужчины со следами укусов собак.

Теги
РоссияКрасноярский край
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