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Суд в Кузбассе отклонил апелляцию экс-начальника ГУФСИН, осужденного на 8,5 года за взятку

Константину Антонкину вынесли приговор летом 2019 года

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего начальника ГУФСИН региона Константина Антонкина, которого летом 2019 года суд первой инстанции приговорил к 8,5 года лишения свободы за взятку и злоупотребление полномочиями. Приговор суда оставлен без изменений, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Рудничный районный суд Кемерова признал [Антонкина] виновным и назначил наказание за совокупность преступлений в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный не согласился и обжаловал приговор. Сегодня Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, приговор - без изменения", - сообщили в прокуратуре.

Судом и следствием установлено, что Антонкин, находясь в должности начальника ГУФСИН по Кемеровской области, в 2012-2013 годах незаконно заключил госконтракт на разработку документации для строительства нового следственного изолятора в Кузбассе. После этого он склонил руководство строительной организации к заключению договора субподряда на разработку этой документации с другой компанией. В дальнейшем осужденный получил от субподрядчика взятку в 10 млн рублей. В результате условия госконтракта остались невыполненными, также были незаконно потрачены бюджетные средства в размере 44 млн рублей.

Теги
РоссияКемеровская область
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