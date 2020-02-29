Спасатели доставили в Иркутск туристов из Бурятии, пострадавших во время лыжного похода

ИРКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и врачом на борту доставил в Иркутск туристов, получивших серьезные травмы во время похода на лыжах в Бурятии, им оказана медицинская помощь, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ночь на субботу в МЧС поступило сообщение от руководителя туристической группы, состоящей из четырех человек. Они следовали на лыжах через перевал Горных Духов (территория Окинского и Тункинского районов Бурятии). В результате падения два участника похода получили травмы.

"Из Иркутска на Шумак вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с группой из четырех спасателей и врача на борту. Пострадавшие были подняты на борт воздушного судна. В Иркутск самолет прибыл ориентировочно в 03:00 по местному времени (22:00 мск). Им оказана медицинская помощь, на скорой их доставили лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, травмы грудной клетки и колена получили двое мужчин 59 и 48 лет. Эвакуация вертолетом потребовалась из-за отдаленности местности - возвращение туристов пешком заняло бы около двух суток.