{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Спасатели доставили в Иркутск туристов из Бурятии, пострадавших во время лыжного похода

Двое мужчин 59 и 48 лет получили травмы грудной клетки и колена в результате падения

ИРКУТСК, 29 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и врачом на борту доставил в Иркутск туристов, получивших серьезные травмы во время похода на лыжах в Бурятии, им оказана медицинская помощь, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ночь на субботу в МЧС поступило сообщение от руководителя туристической группы, состоящей из четырех человек. Они следовали на лыжах через перевал Горных Духов (территория Окинского и Тункинского районов Бурятии). В результате падения два участника похода получили травмы.

"Из Иркутска на Шумак вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с группой из четырех спасателей и врача на борту. Пострадавшие были подняты на борт воздушного судна. В Иркутск самолет прибыл ориентировочно в 03:00 по местному времени (22:00 мск). Им оказана медицинская помощь, на скорой их доставили лечебное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, травмы грудной клетки и колена получили двое мужчин 59 и 48 лет. Эвакуация вертолетом потребовалась из-за отдаленности местности - возвращение туристов пешком заняло бы около двух суток.

Теги
РоссияИркутская областьБурятия
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Фазель считает, что CAS может провести отдельное слушание с IIHF по ЧМ-2023
В споре между WADA и РУСАДА Международная федерация хоккея примет участие в качестве третьей стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС