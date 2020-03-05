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Число госпитализированных после массового отравления в Иркутске возросло до 13

Ранее сообщалось о десяти госпитализированных

ТАСС, 5 марта. Число госпитализированных в результате массового отравления салатом в Иркутской области возросло до 13 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее в Минздраве сообщали, что врачи инфекционной больницы Иркутска госпитализировали десять человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в иркутской сети супермаркетов "Слата". Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области начата проверка по этому факту. СК также инициировал доследственную проверку.

"По данным на 09:30 утра 5 марта количество госпитализированных увеличилось до 13. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести", - пояснили в пресс-службе. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора для проведения исследования изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах Иркутска. По предварительным данным управления, продукция, из-за потребления которой люди попали в больницу, была приобретена в разных магазинах сети.

Иркутская сеть супермаркетов "Слата" приостановила работу кулинарного цеха после информации о массовом отравлении, сообщили в компании. Вся продукция, попавшая под подозрение, была снята с реализации и производства. "Слата" - один из первых ретейлеров в Иркутской области, первый магазин открылся в 2002 году. Сейчас сеть насчитывает 80 супермаркетов.

Теги
РоссияИркутская область
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