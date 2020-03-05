Водителя вахтового автобуса в Кузбассе осудили за гибель в ДТП восьми горняков

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Междуреченский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы водителя вахтового автобуса разреза "Распадский" в Кузбассе, который в феврале 2019 года упал с обрыва, в результате чего погибли восемь горняков и четверо пострадали. Осужденный при управлении автобусом не учел плохую видимость и гололед, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
"В суде установлено, что водитель автомобиля АО "Разрез "Распадский" получил от начальника смены наряд на перевозку работников разреза по рабочим местам в отсутствие схемы маршрута движения. В ходе движения он не учел особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость и гололед, что повлекло съезд автомобиля и его опрокидывание с площадки для бурения с высоты 10 метров. В результате погибли восемь человек и тяжело травмировались четыре работника", - говорится в сообщении ведомства.
Суд признал 50-летнего водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
ДТП произошло 8 февраля 2019 года в 100 км от Междуреченска на территории разреза "Распадский". Вахтовый автобус на базе автомобиля "Камаз" перевозивший рабочих угольного предприятия со смены, опрокинулся в кювет и упал с высоты.
Разрез "Распадский" входит в группу предприятий УК "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и, кроме разреза, объединяет три шахты, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Предприятие работает в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах.