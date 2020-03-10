В Красноярском крае потушили пожар в доме, где взорвался баллон с газом

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Пожар в жилом одноэтажном доме в поселке Курагино в Красноярском крае, где в понедельник взорвался газовый баллон, потушен. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

В понедельник в 12-квартирном одноэтажном доме произошел пожар и взорвался газовый баллон. У дома обрушилось кровля. Погибших и пострадавших не было. Шесть человек эвакуировались самостоятельно и были расселены у родственников.

"В 04:32 (00:32 мск) 10 марта 2020 года ликвидация пожара", - говорится в сообщении. В тушении пожара было задействован 31 человек и 13 единиц техники. Площадь пожара составила 490 кв. м. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении в нетрезвом состоянии.