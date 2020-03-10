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В Иркутске выписали из больницы всех отравившихся салатами из сети супермаркетов

В начале марта были госпитализированы 13 человек

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы всех жителей Иркутской области, которые в начале марта отравились салатами из супермаркетов. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всех выписали, 13 человек. Новых случаев отравления не было", - сказал собеседник агентства.

Неделей ранее врачи инфекционной больницы Иркутска госпитализировали 13 человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в иркутской сети супермаркетов "Слата". По информации регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники кулинарного цеха сети супермаркетов нарушали режим дезинфекции и сроки хранения кулинарных изделий. По факту массового отравления СК проводит доследственную проверку.

Теги
РоссияИркутская область
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