В Иркутске выписали из больницы всех отравившихся салатами из сети супермаркетов

ИРКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы всех жителей Иркутской области, которые в начале марта отравились салатами из супермаркетов. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Всех выписали, 13 человек. Новых случаев отравления не было", - сказал собеседник агентства.

Неделей ранее врачи инфекционной больницы Иркутска госпитализировали 13 человек с признаками пищевого отравления, все они покупали салаты в иркутской сети супермаркетов "Слата". По информации регионального управления Роспотребнадзора, сотрудники кулинарного цеха сети супермаркетов нарушали режим дезинфекции и сроки хранения кулинарных изделий. По факту массового отравления СК проводит доследственную проверку.