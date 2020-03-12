Уголовное дело возбуждено после пожара в доме в Приангарье, где погибли пять человек

ТАСС, 12 марта. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в доме в селе Казачинское Иркутской области, где в ночь на четверг погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в 00:45 (19:45 мск 11 марта). Дощатый дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составляла 144 кв. метра. Под завалами пожарные обнаружили тела пятерых человек, в том числе троих детей. По предварительной информации, погибли взрослые 1993 и 1995 годов рождения, дети 2013, 2016 и 2017 годов рождения. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.