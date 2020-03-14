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Распространение коронавируса нового типа

Школам Кузбасса рекомендовали отправить детей на две недели на каникулы из-за коронавируса

Учебные учреждения также могут перевести детей на дистанционное обучение

КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Департамент образования и науки Кемеровской области, где зарегистрированы два случая заражения коронавирусом нового типа, рекомендовал школам региона уйти на двухнедельные каникулы с 16 марта или перевести детей на дистанционное обучение. Об этом говорится в тексте документа, адресованного директорам школ и главам муниципалитетов.

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"Рекомендуем ввести для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей двухнедельные каникулы, начиная с 16 марта 2020 г., или перевести обучение в дистанционный режим", - говорится в документе.

Плановые весенние каникулы у кузбасских школьников должны были начаться 21 марта и продлиться до 29 марта.

Коронавирус нового типа подтвержден у двух жителей Кемеровской области, вернувшихся из поездки в Италию. Они госпитализированы. Глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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