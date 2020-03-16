В Туве с 17 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса начнет действовать на территории Тувы со вторника. Об этом в понедельник на аппаратном совещании сообщил глава региона Шолбан Кара-оол.

"Ввести на территории Республики Тыва режим функционирования "Повышенная готовность" с 00:00 17 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года. В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции режим может быть продлен либо отменен досрочно. Распоряжение подписано, контроль будет за мной", - сказал Кара-оол.

На период действия режима повышенной готовности предполагается запрет на проведение межшкольных и межмуниципальных мероприятий с участием школьников и студентов. Органам исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий рекомендовано сократить количество массовых мероприятий и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей.

По данным регионального Роспотребнадзора, на территории Тувы не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.