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Омские власти просят Рослесхоз увеличить финансирование лесоустройства

По данным Главного управления лесного хозяйства региона, информация по 87,5% лесных участков области значительно устарела

ОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области, где почти 90% информации о состоянии лесных участков устарела на десятки лет, просит Федеральное агентство лесного хозяйства РФ увеличить финансирование лесоустройства, рассказала в понедельник ТАСС советник отдела организации деятельности, государственных закупок и информационных технологий Главного управления лесного хозяйства Омской области Екатерина Лендел. Из необходимого 1 млрд рублей регион получил из федерального бюджета на проведение этих мероприятий только 21 млн рублей.

В понедельник прокуратура Омской области сообщила, что в ряде омских лесов лесоустройство не проводилось с 1978 года, и подала иск с требованием обязать ГУ лесного хозяйства региона провести эти мероприятия в нескольких лесничествах.

"При потребности более чем в 1 млрд рублей на проведение лесоустройства всего лесного фонда Омской области выделен только около 21 млн рублей. <…> В связи с этим Главное управление лесного хозяйства Омской области, министр природных ресурсов и экологии региона неоднократно обращались в Федеральное агентство лесного хозяйства. Озабочен этим вопросом и губернатор Омской области Александр Бурков, который уже встречался с руководителем Рослесхоза Сергеем Аноприенко и обсуждал возможность выделения дополнительного финансирования", - рассказала Лендел.

По ее словам, лесоустройство должно проводиться каждые 10 лет, и в настоящий момент информация по 87,5% лесных участков региона значительно устарела. "Власти прикладывают все силы для решения проблемы. В прошлом году был проведен подготовительный этап лесоустройства на площади более 735 тыс. га на территориях отдельных лесничеств. Однако на выделенные из федерального бюджета средства в текущем году возможно завершить запланированные работы по лесоустройству на территории только Знаменского сельского и Тарского сельского лесничеств на севере области", - отметила собеседник агентства.

Она добавила, что отсутствие актуальных данных не позволяет оценить потенциальный объем лесозаготовок, которые можно предложить инвесторам, и осложняет ситуацию с обеспечением дровами жителей таежных районов на севере Омской области. "На этой территории [по бумагам] поврежденных насаждений нет совсем, при этом потребности в объеме заготовки у местных жителей довольно высокие, - рассказала Лендел. - Поэтому дрова людям приходится заготавливать только за счет санитарных рубок и далеко от деревень".

Для севера Омской области проблема заготовки дров стала особенно актуальной этой зимой, когда из-за истощения Тевризского газоконденсатного месторождения жители Тарского, Тевризского и Таврического районов вынуждены были в морозы перейти с газового на печное отопление. При этом ряд продавцов дров в нарушение закона значительно подняли цены на этот вид топлива.

Теги
РоссияОмская область
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