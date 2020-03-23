Крупный степной пожар в Хакасии потушен

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Степной пожар, действовавший в Усть-Абаканском районе Хакасии, потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:00 мск пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 13 км от Черногорска в районе угольных разрезов на протяженности в 40 км горит трава. Тушение осложнялось большим расстоянием между очагами пожара и порывами ветра. Всего к тушению пожара привлечены около 70 человек и 21 единицы техники из состава сил МЧС России, противопожарной службы Хакасии, представителей угольщиков, администрации муниципального образования и горноспасателей.

В воскресенье утром в Усть-Абаканском районе Хакасии произошел пал протяженностью 20 км. Огонь перешел на фермерские постройки, пострадал один работник. Также сообщается, что были травмированы несколько животных. Позже возник другой крупный степной пожар в этом же районе с линией огня в 30 километров. Оба очага были потушены.