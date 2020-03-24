{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Один из двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе выздоровел и выписан из больницы

Заражение 14 марта было подтверждено у двух жителей региона, которые прибыли из туристической поездки из Италии

КЕМЕРОВО, 24 марта. /ТАСС/. Медики Кемеровской областной инфекционной больницы выписали после выздоровления одного из двух пациентов, у которых в середине марта было диагностировано заражение коронавирусом нового типа, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Выздоровел первый пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции, он выписан из инфекционной больницы. Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечение. Еще 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Заражение коронавирусом нового типа 14 марта было подтверждено у двух жителей Кемеровской области, которые прибыли из туристической поездки из Италии. На момент госпитализации состояние одного пациента оценивалось как средней степени тяжести, второго - удовлетворительное. Новых случаев заражения в Кемеровской области к настоящему моменту не выявлено.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту гибели младенца
Тело ребенка, завернутое в пакет, обнаружили на берегу Енисея местные жители
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС