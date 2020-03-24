Один из двух пациентов с коронавирусом в Кузбассе выздоровел и выписан из больницы

КЕМЕРОВО, 24 марта. /ТАСС/. Медики Кемеровской областной инфекционной больницы выписали после выздоровления одного из двух пациентов, у которых в середине марта было диагностировано заражение коронавирусом нового типа, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

"Выздоровел первый пациент, получавший лечение от коронавирусной инфекции, он выписан из инфекционной больницы. Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает лечение. Еще 15 человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса находятся под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Заражение коронавирусом нового типа 14 марта было подтверждено у двух жителей Кемеровской области, которые прибыли из туристической поездки из Италии. На момент госпитализации состояние одного пациента оценивалось как средней степени тяжести, второго - удовлетворительное. Новых случаев заражения в Кемеровской области к настоящему моменту не выявлено.