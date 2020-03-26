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В административном здании в Томске ликвидировали открытое горение

На месте пожара проводится проливка
Описание
© Пресс-служба МЧС России

ТОМСК, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили открытое горение и ведут проливку административного здания в Томске, где в четверг днем произошел пожар на площади 1000 кв. метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в четверг днем пожар на площади 1 тыс. кв. метров произошел на крыше административного здания на одном из центральных проспектов в Томске. По предварительным данным, пострадавших нет, частично обрушилась кровля здания. Пожару присвоен третий (повышенный ранг сложности), на месте работают 98 человек и 25 единиц техники.

"Объявлена ликвидация открытого горения, проводится проливка", - сообщили в МЧС.

В трехэтажном здании расположены офисы 32 организаций, в том числе ряда коммерческих компаний, областных и городских организаций, в частности, Совета муниципальных образований Томской области, Томского регионального ресурсного центра и другие. Там же расположена крупная пивоварня.

Теги
РоссияТомская область
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